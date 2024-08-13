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Україна намагається зацікавити США своїми корисними копалинами
13:53 13.08.2024 |
Україна та США обговорили поглиблення співпраці у сфері критичних матеріалів, щоб активізувати американський бізнес заходити в Україну та інвестувати у видобуток та перероблювання корисних копалин. Про це повідомило Міністерство економіки.
Про втілення спільних інвестиційних проєктів йшлося під час зустрічі керівництва міністерства з делегацією США 12 серпня.
"Одним із секторів із великим потенціалом до розвитку є сектор критичних матеріалів. Україна є однією з найбагатших на корисні копалини країн у Європі, тож уряд зацікавлений у співпраці зі США в сфері критичних матеріалів", - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
За даними Мінекономіки, в Україні наявні родовища 22 з 34 мінералів, визначених ЄС як критичні. Україна входить до десятки країн-виробників титану, цирконію, графіту та марганцю.
На території нашої держави зосереджено приблизно 5% усіх світових запасів сировини, необхідної США та ЄС для виробництва напівпровідників та високотехнологічної продукції.
Україна посідає друге місце у світі з видобутку галію після Китаю, який заборонив постачання цього металу у США та Німеччину, і п'яте у світі з видобутку германію після Китаю, Росії, США та Японії.
За даними Держгеонадр, Україна входить до п'яти провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів графіту. Зараз відомі шість графітових родовищ, але експлуатується лише одне - частина Завалівського, розташована у Кіровоградській області.
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