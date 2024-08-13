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Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 рр.

13:48 13.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зазначається, що затвердження плану забезпечить можливості підвищення законодавчого, інституційного та операційного рівня ефективності виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом, а також запровадження дієвих механізмів повернення активів до України, виплати компенсації, відшкодування шкоди, заподіяної Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також відшкодування шкоди, заподіяної Україні внаслідок збройної агресії РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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