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Кабмін оновив Стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр. - Шмигаль

13:10 13.08.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів оновив Стратегію державного регіонального розвитку на 2021-2027 роки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Актуалізуємо її, враховуючи виклики війни та рекомендації Європейського Союзу. Ставимо перед собою низку амбітних цілей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, за його словами, зміни покликані: створити умови для повернення українців додому; відновити та збудувати інфраструктуру; інтегрувати захисників у соціум громад; підвищити інституційну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування; синхронізувати політику регіонального розвитку та інші галузеві політики.

"На основі оновленої стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи. Уряд і профільне міністерство максимально допомагатимуть", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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