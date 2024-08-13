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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 2,7 мільярда на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях

13:07 13.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів. Кошти спрямують у чотири прикордонні з РФ області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, йдеться про населені пункти: Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Тростянець на Сумщині.

"На минулому засіданні Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення", - наголосив очільник уряду.

За словами Шмигаля, це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки. Джерело: https://biz.censor.net/n3504465
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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