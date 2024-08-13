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АНАЛІТИКА

Цього року США та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів, - сенатор Грем

 

У 2024 році Сполучені Штати Америки та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів. Йдеться про видобуток літію.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Я сподіваюся, що у 2024 році Україні буде видане запрошення приєднатися до НАТО за певних умов протягом певного часу. У 2024 році я сподіваюся, що ми досягнемо стратегічної угоди між Сполученими Штатами та Україною щодо критичних мінералів", - сказав Грем.

Він зазначив, що Україна має мінерали, необхідні для 21 століття, приблизно на трильйон доларів.

"Якщо ви вірите в електромобілі, вам потрібні батареї. Україна має велику кількість літію.Тож укладімо угоду між США, західними союзниками та Україною щодо видобутку цього літію, створюючи центри обробки в Україні, що створить робочі місця для українців і забезпечить стратегічні відносини між Сполученими Штатами та Україною", - додав сенатор.

За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".

"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем.

Угоди між Україною та США

Нагадаємо, 13 червня Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років. Свої підписи поставили американський та український лідери Джо Байден і Володимир Зеленський на полях саміту "Великої сімки" (G7).

В ній, зокрема, Україна зобов'язалася провести низку інституційних реформ на шляху до членства в НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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