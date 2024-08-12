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В Україні відкрили доступ до бази даних ліцензій усіх перевізників
17:17 12.08.2024 |
За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та у співпраці з Державною службою України з безпеки на транспорті 12 серпня на Єдиному державному порталі data.gov.ua з'явились дані Ліцензійного реєстру перевізників.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
Зазначається, що реєстр містить список підприємств із чинними ліцензіями на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів чи відходів, а також міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
"Дані доступні за період з 2010 року. За цей час було видано 57 067 ліцензій. Найбільше ліцензій видано на вантажні перевезення автомобілями - 31 646, перевезення пасажирів автобусами - понад 12 276, та таксі - 9 541", - йдеться у повідомленні.
Ліцензії на внутрішні перевезення небезпечних вантажів і відходів мають 6 496 компаній, а на міжнародні - 3 864.
Набір даних містить низку інформації, зокрема назву та код ЄДРПОУ перевізника, рік, за який видано дозвіл, дату та час видавання дозволу, його реквізити.
Зокрема, доступ до цих даних дозволяє глибше аналізувати ситуацію з виданими та анульованими ліцензіями, знижувати частку недобросовісних перевізників на ринку.
Для бізнесу ці дані дозволять більш ефективно планувати свою діяльність і виявляти нові ринкові можливості. За допомогою цих даних є можливість знаходити ліцензованих перевізників у певному регіоні, перевіряти, хто має чинні ліцензії, стежити за новими ліцензіями та анулюванням старих, аналізувати ринок перевезень і його тенденції.
Онлайн-платформи можуть використовувати ці дані для створення сервісів з пошуку виконавців, перевірки ліцензій і легальності транспорту, поєднуючи їх з іншими реєстрами, як-от реєстром міжнародних маршрутів.
У Мінвідновлення зазначили, що цей крок сприяє підвищенню прозорості та доступності інформації для громадськості, забезпечуючи вільний доступ до важливих даних, що стосуються ліцензійної діяльності в Україні. Опубліковані дані не містять інформації, що може загрожувати національній безпеці України.
Як повідомлялося, ініціативу реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
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