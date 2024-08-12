Іноземці відкрили в Україні понад 3000 компаній з початку повномасштабної війни

Громадяни зі 101 країни світу заснували 3 075 компаній в Україні від початку повномасштабної війни. Найбільше - іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. Про це пише Опендатабот.

Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини - 396 компаній (12,9%). На другому місці - громадяни Узбекистану. Вони є власниками 312 бізнесів в Україні (10,1%). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі - 224 бізнеси (7,3%).

До десятки країн, громадяни яких з початку повномасштабної війни відкрили бізнеси в Україні, також потрапили США, Казахстан, Німеччина, Азербайджан, Ізраїль, Велика Британія та Китай.

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві - 1 517 (найчастіше - громадяни Узбекистану, 175 компаній). Також багато бізнесів реєструють у Львівській (460), Одеській (273) та Київській (138) областях.

Створювати бізнес у Львівській області найбільше полюбляють громадяни Польщі - 105 компаній, а в Одеській області - громадяни Туреччини - 99 компаній.

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається гуртовою торгівлею - 30,7%, операціями з нерухомим майном - 6,7%, комп'ютерним програмуванням - 5,8%, кафе та ресторанами - 5% і будівництвом - 4,3%.

Компанія ТЕНС1МА зі статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної війни. Вона перебуває у власності кіпрської компанії Версаріум Лімітед, а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин Вірменії. Фірма зареєстрована в Одесі й займається наданням фінансових послуг та будівництвом.