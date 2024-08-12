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АНАЛІТИКА

Ще 10 перевізників відключили від системи «Шлях». У списку компанії з Києва та Одеси

13:56 12.08.2024 |

Економіка

 

Від системи "Шлях" відключили 10 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Серед порушників - вісім ФОПів та дві компанії: ДМ-ТЛК (Київ, зареєстрована у 2022 році) та Гуд Карс (Одеса, 2019 рік).

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Їхні водії автотранспорту протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань стосовно внесення даних до системи "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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