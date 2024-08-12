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АНАЛІТИКА

У липні місцеві бюджети отримали ₴12,8 мільярда трансфертів

09:31 12.08.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів у липні 2024 року забезпечило перерахування з державного бюджету 12,8 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«У липні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,8 млрд грн, що становить 98,5% передбачених розписом асигнувань», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100% до розпису асигнувань); додаткові дотації - в сумі 3,2 млрд грн (100% до розпису асигнувань).

Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 серпня становлять 174,1 млрд грн, що на 9,3 млрд грн більше, ніж на 1 червня.

Як повідомлялося, доходи місцевих бюджетів станом на кінець липня зросли на 60 млрд грн від плану завдяки зростанню зарплат державного сектору.
 

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