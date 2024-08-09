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Тільки у Львові вважають бізнес-клімат задовільним — опитування ЄБА

23:07 09.08.2024 |

Економіка

Тільки у Львові вважають бізнес-клімат задовільним — опитування ЄБА

 

Умови ведення бізнесу в регіонах України компанії оцінюють як складні, й лише у Західному регіоні більшість підприємців вважають їх задовільними. Про це свідчать результати опитування бізнесу в регіонах, яке щороку проводить Європейська Бізнес Асоціація.

Порівняно з минулим роком оцінки ситуації у Львові (2,62 бала) та Дніпрі (2,20 бала) майже не змінилися. В Одесі (2,15 бала) та Харкові (1,45 бала) - дещо погіршилися.

Спільними викликами для більшості регіонів залишаються питання мобілізації, проблеми з бронюванням, нестача персоналу та дефіцит електроенергії. Водночас більшість бізнесів планують сфокусуватися на диджиталізації бізнес-процесів, виході на нові ринки, розширенні бізнесу. Додатково підприємці Харківського регіону мають у планах скорочення витрат та організацію дистанційної роботи.

Львів. У підприємців Західного регіону найвищі оцінки бізнес-клімату. Порівняно з минулим роком у Львові зросла кількість тих, кому важко працювати - з 28% до 41%. Водночас 53% вважають умови ведення бізнесу задовільними (72% минулого року). Ще 6% стверджують, що їм легко вести бізнес. При цьому 56% компаній регіону працюють у повному обсязі та 44% з певними обмеженнями.

Тільки 13% підприємців вважають, що війна може завершитися до кінця 2024 року, тоді як 28% очікують, що це станеться у 2025 році, і ще 19% - протягом наступних трьох років.

Дніпро. На другому місці за оцінкою ведення бізнесу цього року. Складними умови роботи у регіоні називають 75% підприємців, решта 25% вважають їх задовільними. Наразі у регіоні в повному обсязі працюють лише 20% компаній, решта 80% - з певними обмеженнями.

У завершення війни у 2025 році вірять 35% респондентів регіону, тоді як 25% вважають, що це станеться протягом одного-трьох років, а 15% - що Україна в стані війни надовго.

Одеса. У регіоні збільшилася кількість підприємців, які вважають умови ведення бізнесу складними - з торішніх 53% до 75% наразі. Для 20% умови задовільні й для 5% - легкі. Повноцінно у регіоні працюють 40% компаній, тоді як 60% - з певними обмеженнями.

У завершення війни до кінця року вірять 20% опитаних підприємців, ще по 25% вважають, що війна закінчиться або 2025 року, або протягом наступних трьох років.

Харків. Очікувано найгірші оцінки бізнес-клімату підприємців у Харківському регіоні. Всі опитані компанії оцінили умови як складні, зокрема 55% - як дуже складні. Цього року жодна компанія не оцінила бізнес-середовище як задовільне, хоча торік таких було 6%. Поки що жодна з опитаних компаній не працює у повному обсязі (6% працювали повноцінно минулого року). У той час, як 91% компаній працюють з обмеженнями, а 9% не працюють взагалі.

Більш ніж половина, а саме 55% вважають, що війна може завершитися протягом наступних трьох років, 27% вірять у завершення війни у 2025 році, і 9% очікують, що війна надовго.

Довідка

Опитування проводилося з 1 до 30 липня 2024 року. Участь у дослідженні взяли представники 83 компаній з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації - Західноукраїнського (об'єднує компанії із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей), Південноукраїнського (компанії з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей), Дніпровського (компанії із Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей) та Харківського (компанії з Харківської, Сумської та Полтавської областей).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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