В Україні створять ще два індустріальних парки

Кабінет міністрів 9 серпня ухвалив рішення внести парки «Ма'рижани» та «Добросин Інвест Парк» до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що індустріальний парк «Ма'рижани» працюватиме на території Хорошівської територіальної громади Житомирської області. На площі 30,2 га розташуються підприємства з виробництва текстилю, нетканих та будівельних матеріалів. Також тут вестимуть науково-технічну діяльність.

Концепція парку передбачає створення 750 робочих місць та залучення інвестицій обсягом майже 2 млрд грн.

«Добросин Інвест Парк» створено у селі Добросин Львівської області. На площі 14,6 га працюватимуть підприємства легкої промисловості, виробництва пластмасових та металевих виробів, харчової продукції та деревообробки.

Концепція парку передбачає створення до 500 нових робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Таким чином, враховуючи сьогоднішні рішення, до реєстру включено 88 індустріальних парків.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 млрд грн.