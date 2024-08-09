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Економічний ефект від роботи НАБУ і САП за півроку становить ₴3,7 мільярда - Кривонос

17:09 09.08.2024 |

Економіка

 

Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за І півріччя 2024 року становить 3,7 мільярда гривень.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми постійно нарощуємо нашу ефективність і збільшуємо кількість викриттів. Про це говорять, у тому числі, цифри - у першому півріччі це 64 направлені до ВАКС обвинувальні акти щодо 131 особи, це 166 підозрюваних, і це - 3,7 мільярда гривень економічного ефекту», - сказав Кривонос.

За його словами, за перше півріччя цього року на лаву підсудних було відправлено 11 керівників держпідприємств, 5 суддів, 5 депутатів облрад тощо.

«Окрім направлення до суду обвинувальних актів, ми також спрямували у суд і 4 цивільних позови про стягнення необґрунтованих активів. І також вже маємо результати по 3 (позовах - ред.), які були направлені раніше. Робота у цьому напрямку постійно продовжується. Але ми вже маємо певні результати і в суді - ВАКСом за 6 місяців (цього року - ред.) винесено 35 обвинувальних вироків. Це також є певним своєрідним рекордом щодо кількості притягнених (до відповідальності - ред.) осіб», - поінформував керівник САП Олександр Клименко.

Окремо Кривонос нагадав, що наприкінці 2023 року для НАБУ суттєво збільшили штатну чисельність персоналу.

«І у цьому році вже було додано 100 нових вакантних посад, серед них 90 осіб начальницького складу, тобто детективів і осіб, які залучені безпосередньо у досудове розслідування. Ми вже розпочали конкурсні добори цих людей», - сказав директор НАБУ.

Він поінформував, що у антикорупційному бюро додали ще один важливий етап (у процес підбору персоналу - ред.) - це поглиблена перевірка кандидатів на доброчесність і онлайн-співбесіда осіб на керівні посади саме щодо доброчесності.

Як повідомлялося, економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у першому півріччі 2023 року склав 1,678 млрд грн.
 

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