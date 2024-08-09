Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Із чорноморських портів України за рік вийшли 2290 суден - Брінк
17:06 09.08.2024 |
Із чорноморських портів України за рік вийшло 2290 суден, які перевезли 63 мільйони тонн вантажу.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.
"На сьогоднішній день протягом року, що минув, 2290 кораблів вийшли з чорноморських портів України, перевозячи 63 мільйони тонн вантажу, включаючи зерно, щоб нагодувати світ і підтримати економіку України - це величезне досягнення перед лицем незаконного вторгнення Росії", - написала посол США.
Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня 2023 року Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в Із чорноморських портів України за рік вийшло 2290 суден, які перевезли 63 мільйони тонн вантажу.українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
ТОП-НОВИНИ
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
|Той самий вентиль. Яке значення має газова станція Суджа
|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Економічний ефект від роботи НАБУ і САП за півроку становить ₴3,7 мільярда - Кривонос
|Із чорноморських портів України за рік вийшли 2290 суден - Брінк
|Уряд спростив ввезення енергетичних товарів в Україну
|Глобальний попит на нафту має зростати швидше, щоб погасити зростання ОПЕК+
|Інфляція в Україні в липні 2024 р. впала до 0%, у річному вимірі зросла до 5,4% - Держстат
|Фактична ціна реалізації газу в Україні в липні збільшилася на 1,1%
|Ціни на нафту зростають і завершують тиждень у плюсі, Brent торгується близько $79,5 за барель
Бізнес
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження