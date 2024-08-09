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Із чорноморських портів України за рік вийшли 2290 суден - Брінк

17:06 09.08.2024 |

Економіка

 

Із чорноморських портів України за рік вийшло 2290 суден, які перевезли 63 мільйони тонн вантажу.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"На сьогоднішній день протягом року, що минув, 2290 кораблів вийшли з чорноморських портів України, перевозячи 63 мільйони тонн вантажу, включаючи зерно, щоб нагодувати світ і підтримати економіку України - це величезне досягнення перед лицем незаконного вторгнення Росії", - написала посол США.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня 2023 року Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в Із чорноморських портів України за рік вийшло 2290 суден, які перевезли 63 мільйони тонн вантажу.українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
 

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