Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд дозволив виробникам біонічних протезів приєднатися до «Дія.City»
16:53 09.08.2024 |
Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Відтепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов'язані з виробництвом біонічних протезів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема до "Дія.City" можуть приєднатися організації, які займаються: розробкою, реалізацією, а також обслуговуванням та ремонтом біонічних протезів.
"Це рішення дозволить простимулювати розвиток ринку виробництва біонічних протезів в Україні. Зараз у країні таких компаній одиниці. А українців, яким потрібні протези, - десятки тисяч", - наголосили у Мінцифри.
Як повідомлялося, станом на початок серпня до спеціального податкового режиму для ІТ-галузі "Дія.City" приєдналися вже понад 200 defense-tech.
Що таке "Дія.City"
"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія
ТОП-НОВИНИ
|На банкнотах України з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!» - НБУ
|Той самий вентиль. Яке значення має газова станція Суджа
|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Економічний ефект від роботи НАБУ і САП за півроку становить ₴3,7 мільярда - Кривонос
|Із чорноморських портів України за рік вийшли 2290 суден - Брінк
|Уряд спростив ввезення енергетичних товарів в Україну
|Уряд дозволив виробникам біонічних протезів приєднатися до «Дія.City»
|Глобальний попит на нафту має зростати швидше, щоб погасити зростання ОПЕК+
|Інфляція в Україні в липні 2024 р. впала до 0%, у річному вимірі зросла до 5,4% - Держстат
|Фактична ціна реалізації газу в Україні в липні збільшилася на 1,1%
Бізнес
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління
|Nissan створив фарбу, що зберігає авто в прохолоді — на 5℃ менше всередині та на 12℃ ззовні
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження