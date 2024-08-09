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АНАЛІТИКА

Уряд дозволив виробникам біонічних протезів приєднатися до «Дія.City»

16:53 09.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Відтепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов'язані з виробництвом біонічних протезів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема до "Дія.City" можуть приєднатися організації, які займаються: розробкою, реалізацією, а також обслуговуванням та ремонтом біонічних протезів.

"Це рішення дозволить простимулювати розвиток ринку виробництва біонічних протезів в Україні. Зараз у країні таких компаній одиниці. А українців, яким потрібні протези, - десятки тисяч", - наголосили у Мінцифри.

Як повідомлялося, станом на початок серпня до спеціального податкового режиму для ІТ-галузі "Дія.City" приєдналися вже понад 200 defense-tech.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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