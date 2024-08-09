Інфляція в Україні в липні 2024 р. впала до 0%, у річному вимірі зросла до 5,4% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в липні 2024 року впало до нуля
після прискорення у червні до 2,2% з 0,6% у травні, повідомила Державна
служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Статвідомство нагадало, що у липні 2023 року споживчі ціни знизилися
0,6%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками липня поточного року
зросла до 5,4% з 4,8% за підсумками червня та 3,3% за підсумками травня.
Вказується, що у липні-2024 базова інфляція зросла до 0,7% з 0,5% у
червні та 0,3% у травні. З урахуванням того, що в липні-2023 вона
дорівнювала нулю, у річному вимірі базова інфляція за підсумками
минулого місяця зросла до 5,7% з 5% за підсумками червня і 4,4% за
підсумками травня.
За даними статвідомства, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у
липні порівняно з червнем поточного року підвищилися на 1%, зокрема
тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,7%, зокрема одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7% переважно через подорожчання проїзду
в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та
мастил на 0,6%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.
Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2%
до 8,5%. НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками третього
кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання
споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція
досягне піку – 9,7%, після чого почне знижуватись.
Споживчі ціни у липні 2024р., %*
|
|липень 2024 до червня 2024
|липень 2024 до грудня 2023
|липень 2024 до липня 2023
|січень-липень 2023 до січня-липня 2022
|Індекс споживчих цін
|0.0
|4.3
|5.4
|4.1
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0.6
|1.8
|1.2
|0.9
| Продукти харчування
| -0.8
| 1.6
| 0.9
| 0.6
| Хліб та хлібопродукти
| 2.1
| 4.7
| 3.0
| -1.0
| Хліб
| 2.8
| 7.0
| 10.1
| 6.6
| Макаронні вироби
| 0.7
| 3.1
| 1.8
| 0.3
| М'ясо та м'ясопродукти
| 0.3
| -2.2
| -0.7
| 4.7
| Риба та рибопродукти
| 0.3
| 5.7
| 5.9
| 5.3
| Молоко
| 0.8
| 0.4
| 8.3
| 8.7
| Сир та м'який сир
| 0.1
| 2.9
| 7.8
| 7.8
| Яйця
| -11.4
| -47.6
| -25.6
| -28.3
| Олія вершкова
| 0.6
| 8.0
| 16.1
| 14.1
| Олія соняшникова
| 2.9
| 1.5
| -7.6
| -14.1
| Фрукти
| 1.4
| 22.9
| 14.1
| 7.1
| Овочі
| -19.6
| -2.6
| -19.3
| -10.2
| Цукор
| 12.1
| 5.2
| -1.9
| -10.7
| Безалкогольні напої
| 1.6
| 5.3
| 6.5
| 5.8
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.0
|5.3
|7.8
|8.3
|Одяг та взуття
|-3.7
|-3.9
|-4.5
|-6.1
| Одяг
| -4.1
| -4.8
| -5.3
| -6.2
| Взуття
| -3.4
| -3.5
| -4.1
| -6.4
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін.
|0.1
|17.9
|18.6
|14.6
| Утримання та ремонт житла
| 0.1
| 3.0
| 4.0
| 3.4
| Водопостачання
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| -0.1
| Прибирання сміття
| 0.0
| 1.5
| 3.1
| 3.0
| Каналізація
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 0.2
| 8.6
| 9.0
| 6.0
| Електроенергія
| 0.0
| 63.6
| 63.6
| 67.2
| Природний газ
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Гаряча вода, опалення
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.2
|0.6
|-0.7
|-0.6
|Охорона здоров'я
|0.9
|7.1
|10.7
|9.5
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
| 0.7
| 7.4
| 10.7
| 9.1
| Амбулаторні послуги
| 1.4
| 8.3
| 13.5
| 12.2
|Транспорт
|0.7
|4.5
|10.8
|7.8
| Паливо та олії
| 0.6
| 3.2
| 17.6
| 13.9
| Транспортні послуги
| 0.8
| 5.3
| 9.6
| 7.3
| Пасажирський залізничний транспорт
| 0.1
| 14.3
| 2.9
| -0.9
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 0.8
| 4.8
| 10.2
| 8.0
|Зв'язок
|1.8
|3.6
|2.6
|0.8
|Відпочинок та культура
|0.1
|-0.6
|-1.8
|-2.0
|Освіта
|0.1
|1.1
|11.6
|11.8
|Ресторани та готелі
|1.2
|6.2
|10.7
|11.3
|Різні товари та послуги
|0.2
|-0.3
|8.0
|9.4
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.