Інфляція в Україні в липні 2024 р. впала до 0%, у річному вимірі зросла до 5,4% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в липні 2024 року впало до нуля після прискорення у червні до 2,2% з 0,6% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Статвідомство нагадало, що у липні 2023 року споживчі ціни знизилися 0,6%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками липня поточного року зросла до 5,4% з 4,8% за підсумками червня та 3,3% за підсумками травня.

Вказується, що у липні-2024 базова інфляція зросла до 0,7% з 0,5% у червні та 0,3% у травні. З урахуванням того, що в липні-2023 вона дорівнювала нулю, у річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 5,7% з 5% за підсумками червня і 4,4% за підсумками травня.

За даними статвідомства, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у липні порівняно з червнем поточного року підвищилися на 1%, зокрема тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,7%, зокрема одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.

Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку – 9,7%, після чого почне знижуватись.



Споживчі ціни у липні 2024р., %*

липень 2024 до червня 2024 липень 2024 до грудня 2023 липень 2024 до липня 2023 січень-липень 2023 до січня-липня 2022 Індекс споживчих цін 0.0 4.3 5.4 4.1 Продукти харчування та безалкогольні напої -0.6 1.8 1.2 0.9 Продукти харчування -0.8 1.6 0.9 0.6 Хліб та хлібопродукти 2.1 4.7 3.0 -1.0 Хліб 2.8 7.0 10.1 6.6 Макаронні вироби 0.7 3.1 1.8 0.3 М'ясо та м'ясопродукти 0.3 -2.2 -0.7 4.7 Риба та рибопродукти 0.3 5.7 5.9 5.3 Молоко 0.8 0.4 8.3 8.7 Сир та м'який сир 0.1 2.9 7.8 7.8 Яйця -11.4 -47.6 -25.6 -28.3 Олія вершкова 0.6 8.0 16.1 14.1 Олія соняшникова 2.9 1.5 -7.6 -14.1 Фрукти 1.4 22.9 14.1 7.1 Овочі -19.6 -2.6 -19.3 -10.2 Цукор 12.1 5.2 -1.9 -10.7 Безалкогольні напої 1.6 5.3 6.5 5.8 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.0 5.3 7.8 8.3 Одяг та взуття -3.7 -3.9 -4.5 -6.1 Одяг -4.1 -4.8 -5.3 -6.2 Взуття -3.4 -3.5 -4.1 -6.4 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. 0.1 17.9 18.6 14.6 Утримання та ремонт житла 0.1 3.0 4.0 3.4 Водопостачання 0.0 0.0 0.0 -0.1 Прибирання сміття 0.0 1.5 3.1 3.0 Каналізація 0.0 0.0 0.0 0.0 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.2 8.6 9.0 6.0 Електроенергія 0.0 63.6 63.6 67.2 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.2 0.6 -0.7 -0.6 Охорона здоров'я 0.9 7.1 10.7 9.5 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.7 7.4 10.7 9.1 Амбулаторні послуги 1.4 8.3 13.5 12.2 Транспорт 0.7 4.5 10.8 7.8 Паливо та олії 0.6 3.2 17.6 13.9 Транспортні послуги 0.8 5.3 9.6 7.3 Пасажирський залізничний транспорт 0.1 14.3 2.9 -0.9 Пасажирський автодорожній транспорт 0.8 4.8 10.2 8.0 Зв'язок 1.8 3.6 2.6 0.8 Відпочинок та культура 0.1 -0.6 -1.8 -2.0 Освіта 0.1 1.1 11.6 11.8 Ресторани та готелі 1.2 6.2 10.7 11.3 Різні товари та послуги 0.2 -0.3 8.0 9.4

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.