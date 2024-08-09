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АНАЛІТИКА

Україна за 7 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 8%, імпорт зріс на 22%

13:10 09.08.2024 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в січні-липні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1 млрд 750,101 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, на чорні метали за цей період припало 7,73% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,44% за січень-липень-2023.

У липні надходження від експорту чорних металів становили $285,516 млн, тоді як попереднього місяця - $246,040 млн.

При цьому Україна за сім місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 21,8% - до $875,262 млн. У липні ввезено продукції на $141,632 млн.

Крім того, за січень-липень 2024 року Україна знизила експорт металовиробів на 1,2% - до $554,166 млн. У липні їх експортовано на $77,108 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 41,2% - до $611,305 млн. У липні цієї продукції ввезено на $85,344 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2023 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 41,59% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,722 млн, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,046 млн.

Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.

Україна 2022 року знизила надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна 2022 року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, 2022 року Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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