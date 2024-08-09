В Україну завезли з початку року товарів на $39 мільярдів, найбільше – з Китаю

Упродовж січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували - на $22,6 млрд.

Оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомили у Державній митній службі.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю - на $7,7 млрд, Польщі - $4 млрд та Німеччини - $3,1 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі - на $2,4 млрд, Іспанії - на $1,8 млрд, Китаю - на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

* машини, устаткування та транспорт - $13,4 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 97,5 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

* продукція хімічної промисловості - $6,9 млрд. До бюджету сплачено 50,8 млрд грн, або 16% надходжень митних платежів;

* паливно-енергетичні - $5,1 млрд. Сплачено 82,2 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

* продовольчі товари - $14,1 млрд;

* метали та вироби з них - $2,5 млрд;

* мінеральні продукти - $2 млрд.

"За 7 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували - на $36 млрд.