Попит українців на електромобілі у липні зріс майже на 40%

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж у липні минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 (нових - 980, уживаних - 3704). Водночас серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

До п'ятірки лідерів нових електромобілів місяця потрапили:

* Honda M-NV - 239 авто;

* BYD Song Plus - 127;

* Nissan Ariya - 118;

* Volkswagen iD.4 - 88;

* Zeekr 001 - 69.

Водночас серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів найпопулярнішими стали:

* Nissan Leaf - 529 авто;

* Tesla Model 3 - 433;

* Tesla Model Y - 419;

* Tesla Model S - 217;

* Volkswagen e-Golf - 209.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.