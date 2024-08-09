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Україна за 7 міс. наростила випуск прокату на 28% і сталі на третину
09:49 09.08.2024 |
Українські металургійні підприємства в січні-липні поточного року збільшили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 28,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,728 млн тонн із 2,903 млн тонн.
Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром", виплавка сталі за цей період зросла на 33,6%, до 4,583 млн тонн, чавуну - на 21,2%, до 4,089 млн тонн. У липні було вироблено 588,6 тис. тонн прокату, 708,9 тис. тонн сталі, 621,4 тис. тонн чавуну, тоді як у попередньому місяці - 571,5 тис. тонн прокату, 734,7 тис. тонн сталі, 628,6 тис. тонн чавуну.
Як повідомлялося, Україна у 2023 році збільшила виробництво загального прокату на 0,4% порівняно з 2022 роком - до 5,372 млн тонн, але знизила виплавку сталі на 0,6% - до 6,228 млн тонн, чавуну на 6,1% - до 6,003 млн тонн.
Україна у 2022 році скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з 2021 роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.
За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
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