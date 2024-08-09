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Пенсійний фонд збільшив доходи завдяки зростанню зарплат
23:47 08.08.2024 |
Основними драйверами зростання доходів ПФУ у 2024 році залишаються покращення зайнятості та збільшення зарплат, що трансформується у зростання надходжень від ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне та соціальне страхування, пояснив Гетманцев.
Надходження від ЄСВ, що розподіляються на загальнообов'язкове пенсійне страхування за вказаний період, збільшилися на 13,1% (+33,9 млрд грн) - до 292,9 млрд грн.
Трансферт із державного бюджету зменшився на 1% (мінус 1,3 млрд грн) - до 143,1 млрд грн.
Істотним ризиком для доходів ПФУ залишається невизначеність із фінансуванням військових витрат до кінця поточного року, зокрема витрат на грошове забезпечення військовослужбовців із нарахуваннями. План надходжень від ЄСВ не набагато, але не виконується з початку року.
"Це вкотре наголошує на комплексності питання покриття розриву у витратах на сектор безпеки та оборони, що тягне за собою низку викликів і складних рішень, які потрібно буде ухвалювати", - резюмує голова парламентського комітету.
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