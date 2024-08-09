Україна домовилася з Євросоюзом щодо гармонізації залізничних систем

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало меморандум із Європейським залізничним агентством (ERA), який передбачає співпрацю у сфері технічної гармонізації залізничних систем Євросоюзу та України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Домовленості включають експертну та технічну підтримку приєднання України до єдиного європейського залізничного простору.

Тепер Україна та ЄС працюватимуть у напрямку гармонізації стандартів та нормативно-правових актів у сфері безпеки на залізничному транспорті та операційній сумісності залізниць.

Домовленості також передбачають створення керівного комітету, що визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення спільних цілей.

"Європейська інтеграція української залізниці - це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. За підтримки ERA ми зможемо адаптувати українську залізницю до європейських стандартів як фізично, так і з точки зору нормативно-правового регулювання", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За словами виконавчого директора Європейського залізничного агентства Йозефа Доппельбауера, вже досягнуто значного прогресу у стратегічних питаннях встановлення життєво важливих транспортних зв'язків між Україною та ЄС у кризові часи: зміцнення "Шляхів солідарності", технічних питань відновлення, проєктів TEN-T.

Довідка

Діяльність Європейського залізничного агентства спрямована на створення конкурентоспроможної європейської залізничної мережі шляхом збільшення міжкордонного пропускного потоку та забезпечення необхідного рівня безпеки. Агентство встановлює стандарти для європейських залізниць.