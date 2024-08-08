Держава інвестує у бізнес 6 тисяч українців 1,5 млрд

Цьогоріч переможцями програми програми "Власна справа" стали понад 6 тисяч українців, в їх бізнес держава інвестує 1,5 млрд грн.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

У пресслужбі міністерства також зазначили, за підсумками чотирнадцятої хвилі визначені ще 334 переможці програми. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 80 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів чотирнадцятої хвилі 54% жінок, 34% чоловіків та 12% юридичних осіб.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці чотирнадцятої хвилі, є:

* оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 110 осіб;

* тимчасове розміщування й організація харчування - 46 осіб;

* переробна промисловість - 42 особи.



