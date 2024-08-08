Уряд дозволив видавати компенсації за житло, зруйноване в зонах активних бойових дій

Кабінет Міністрів України дозволив комісіям місцевого самоврядування розглядати заяви на компенсації за зруйноване житло в громадах, де тривають активні бойові дії, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми "єВідновлення", у тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози життю та здоров'ю членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію", - повідомляється на фейсбук-сторінці міністерства.

Якщо за підсумками оцінки обстежуване житло підлягає відновленню, комісія складе відповідний акт для внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зазначається, що в цьому разі отримати кошти для відновлення житла українці зможуть лише після виключення громади з переліку таких, де точаться активні бойові дії.

Міністерство нагадує, що компенсація за знищене житло видається у вигляді житлового сертифіката або виплати для відновлення житла на власній земельній ділянці.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території. Із 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".