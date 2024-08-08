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Базари вже не популярні: в Україні активно відкриваються нові магазини в селах
13:48 08.08.2024 |
В Україні відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, закрилося - 233 з початку 2024 року. Про це повідомив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.
Приріст кількості магазинів, що працюють, становив 2% проти аналогічного періоду минулого року.
За словами голови Асоціації, характерною тенденцією ритейлу є активне відкриття нових магазинів у селищах та селах, а також падіння популярності традиційних базарів.
Загалом в Україні працюють 19 488 магазинів роздрібної торгівлі: "це супермаркети та магазини, в які українці ходять щодня", - уточнив Жук.
Негативно на роботу ритейлу впливають повітряні тривоги, під час яких магазини повинні припиняти роботу, та перебої з електроенергією.
Оборот роздрібних магазинів становив 1,5 трлн грн у 2023 році, що на 30% більше за показник попереднього року.
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