У Мінфіні розповіли послам G7 своє бачення реформи митниці

Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували Послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.

«Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції. Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки», - відзначив Марченко.

Повідомляється, що від початку 2024 року митні надходження до держбюджету складають близько 329 млрд грн. В умовах воєнного стану всі внутрішні ресурси спрямовуються на забезпечення сектору безпеки та оборони, тому прозоре виконання митних зборів є важливим джерелом фінансування оборонних потреб країни.

Зазначається, що реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним зі структурних маяків в рамках спільної з МВФ Програми Extended Fund Facility.

«Мінфін продовжує активно працювати над імплементацію митного законодавства ЄС і розробкою нового Митного кодексу, а також над впровадженням IT й інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу», - додав Юрій Драганчук.

Як повідомлялося, працівники Державної митної служби упродовж січня - липня 2024 року виявили порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на 15,6 млрд грн.