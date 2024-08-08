Фінансові новини
- |
- 08.08.24
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запустили програму перекваліфікації ReSkill UA
В Україні стартував новий освітній проєкт ReSkill UA, що передбачає стипендіальні програми навчання й можливості працевлаштування в затребуваних галузях на українському ринку праці, повідомляє Державна служба зайнятості.
"Учасники проєкту зможуть опанувати нову професію або поглибити свою експертизу поточної кар'єрної діяльності. Онлайн-програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації ReSkill UA передбачає навчання в галузях, актуальність яких підтвердили українські роботодавці", - йдеться в повідомленні.
Для перекваліфікації в межах проєкту можна оволодіти професіями з нуля в таких сферах, як продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво.
Для підвищення кваліфікації можна поглибити експертизу у сферах енергетики, виробництва, будівництва, управління ланцюгами постачання та логістики.
Програми доступні і для перекваліфікації, і для підвищення кваліфікації у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту.
Учасники ReSkill UA отримають безоплатний доступ до однієї з 11 навчальних програм на платформі Coursera й можливість отримати міжнародні сертифікати від найкращих світових університетів і компаній, включно з Google, Meta, IBM тощо.
Також передбачені кар'єрні консультації, вебінари, пітчі, доступ до кар'єрних ресурсів, нетворкінгові заходи, прямі знайомства з потенційними роботодавцями, онлайн- та офлайн-стажування тощо.
Опанувати професію можна в комфортному темпі. Залежно від обраного напряму навчання триватиме від трьох до шести місяців.
Навчатися можна з будь-якої точки України. Щоб узяти участь у проєкті, треба мати комп'ютер або телефон з доступом до інтернету й заповнити реєстраційну форму.
Проєкт ReSkill UA реалізують Coursera та Happy Monday за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
|Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Мінфіні розповіли послам G7 своє бачення реформи митниці
|Збитки і втрати української енергетики внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищують $56 млрд - KSE Institute
|В Україні запустили програму перекваліфікації ReSkill UA
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.08.24
|У липні в Україну ввезено 18,6 тис. старих легковиків - на 6% більше, ніж у липні минулого року
|Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США, а побоювання щодо попиту в Китаї обмежують зростання
Бізнес
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження
|США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту
|Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%