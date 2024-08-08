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АНАЛІТИКА

В Україні запустили програму перекваліфікації ReSkill UA

11:47 08.08.2024 |

Економіка, Україна

 

В Україні стартував новий освітній проєкт ReSkill UA, що передбачає стипендіальні програми навчання й можливості працевлаштування в затребуваних галузях на українському ринку праці, повідомляє Державна служба зайнятості.

"Учасники проєкту зможуть опанувати нову професію або поглибити свою експертизу поточної кар'єрної діяльності. Онлайн-програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації ReSkill UA передбачає навчання в галузях, актуальність яких підтвердили українські роботодавці", - йдеться в повідомленні.

Для перекваліфікації в межах проєкту можна оволодіти професіями з нуля в таких сферах, як продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво.

Для підвищення кваліфікації можна поглибити експертизу у сферах енергетики, виробництва, будівництва, управління ланцюгами постачання та логістики.

Програми доступні і для перекваліфікації, і для підвищення кваліфікації у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту.

Учасники ReSkill UA отримають безоплатний доступ до однієї з 11 навчальних програм на платформі Coursera й можливість отримати міжнародні сертифікати від найкращих світових університетів і компаній, включно з Google, Meta, IBM тощо.

Також передбачені кар'єрні консультації, вебінари, пітчі, доступ до кар'єрних ресурсів, нетворкінгові заходи, прямі знайомства з потенційними роботодавцями, онлайн- та офлайн-стажування тощо.

Опанувати професію можна в комфортному темпі. Залежно від обраного напряму навчання триватиме від трьох до шести місяців.

Навчатися можна з будь-якої точки України. Щоб узяти участь у проєкті, треба мати комп'ютер або телефон з доступом до інтернету й заповнити реєстраційну форму.

Проєкт ReSkill UA реалізують Coursera та Happy Monday за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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