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У липні в Україну ввезено 18,6 тис. старих легковиків - на 6% більше, ніж у липні минулого року
09:44 08.08.2024 |
Український автопарк у січні-липні поточного року поповнили майже 133,3 тис. старих легкових авто, ввезених з-за кордону, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Таким чином, за підсумками семи місяців темп зростання попиту на такі авто ще дещо сповільнився: за підсумками п'яти місяців він становив 36% до аналогічного періоду минулого року, півріччя - 30%.
За даними асоціації, в липні в Україну ввезено 18,6 тис. старих легковиків - на 6% більше, ніж у липні минулого року, і на 8% більше, ніж у червні поточного.
Як повідомлялося із посиланням на дані "Укравтопрому", продаж нових легкових авто в липні на тлі інформації про наміри запровадження 15%-го військового збору зріс на 20% до липня-2023 року та на 24% до червня поточного, становивши близько 6,4 тис. од., тобто попит на імпортовані вживані авто минулого місяця перевищив попит на нові у 2,9 раза.
За даними асоціації, найбільша частка в сегменті старих іномарок у липні, як і раніше, з великим відривом належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть: дизельні - 23%; електромобілі - 19%; авто з ГБО і гібриди - по 5%.
Лідером серед ввезеного "секондхенду" залишається Volkswagen Golf - 913 реєстрацій.
До десятки найпопулярніших моделей липня увійшли також: Renault Megane - 836 од.; Skoda Octavia - 687 од.; Volkswagen Passat - 618 од.; Volkswagen Tiguan - 575 од.; Nissan Leaf - 529 од.; Audi Q5 - 506 од.; Nissan Rogue - 467 од.; Tesla Model 3 - 433 од. і Audi А4 - 429 од.
Середній вік уживаних машин, які перейшли в червні на українські номери, становив 8,7 років.
Як повідомлялося, за 2023 рік реєстрації ввезених з-за кордону вживаних авто скоротилися на 45% до 2022 року - до 214,4 тис. од.
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