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Тільки 15% українців готові працювати після 60 років – опитування
29% українців готові працювати до 60 років, 15% - до 50-59 років, 12% - до 61-65 років і 3% - до 66-70 років. Ще 20% українців узагалі не можуть або не готові працювати, свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face у всіх областях України (окрім тимчасово окупованих територій і територій, на яких ведуться бойові дії). Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування проводилося за підтримки Фонду Конрада Аденауера і стосувалося трудової діяльності українців. Респондентам ставили питання, які стосувалися не лише роботи на пенсії, але і їхньої поточної діяльності.
Згідно з даними опитування, 8,8% респондентів відповіли, що працюють без офіційного оформлення. Це більш ніж у чотири рази менше, порівняно з вереснем 2019 року. 74,2% респондентів повідомили, що працюють повністю офіційно, 12,6% - отримують офіційно тільки частину зарплати і 4,3% відмовились відповідати.
Для 89% опитаних головною вимогою для роботи є гідний рівень заробітної плати. Також серед вимог називали бронювання працівників від мобілізації (24%), додаткові соціальні пільги, привілеї, бенефіти (24%), стабільність компанії та комфортні умови праці (22%), зручність розташування - 16%, кар'єрні перспективи - 14%, страхування життя працівників - 13%, дружня атмосфера в колективі - 11%.
53% опитаних під час дослідження вказали, що розмір їхньої заробітної плати не відповідає трудовим зусиллям, не враховує складність чи важливість праці, 24% вказали на важкість і надмірну інтенсивність роботи.
Серед основних проблем на ринку праці України респонденти виділили мобілізацію працівників (73,3%), дефіцит кадрів (53,5%) і витік кваліфікованих кадрів за кордон (47,6%). Також 25,7% опитаних вважають, що однією з найбільших проблем є те, що український бізнес продовжує працювати в "сірому" або "чорному" полі, що не дуже сприяє поверненню громадян, які виїхали.
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