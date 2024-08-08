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Голова НБУ: Україні критично важливо отримати у 2025 році щонайменше $31 мільярд допомоги

23:14 07.08.2024 |

Економіка

 

Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування партнерів, тому міжнародна допомога зберігатиметься.

Таке припущення висловив голова Національного банку України Андрій Пишний в колонці на Укрінформі.

«НБУ припускає поступову нормалізацію умов для економічної діяльності. Проте ризики, пов'язані з перебігом війни, є визначальними для нашого прогнозу. Одне з припущень прогнозу - міжнародна допомога зберігатиметься. Україна залишається залежною від неї, і не тому, що ми погано працюємо. Навпаки, Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування, на чому неодноразово наголошували партнери», - відмітив Пишний.

Він зауважив, що війна, розв'язана Росією, викликала потребу у фінансуванні оборони, яка призвела до колосального збільшення бюджетних видатків.

«Вагому частину цьогорічного дефіциту (близько $38 млрд) буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги, попри успіхи в активізації внутрішнього боргового ринку, збільшення бази оподаткування та накопичений запас міцності. І ми вдячні ЄС, США, МВФ та іншим партнерам за вже затверджені програми підтримки», - підкреслив голова НБУ.

Утім, фінансування на наступні роки, за його словами, поки що не можна назвати визначеним, тому постійна робота з міжнародними партнерами триває.

«Україні критично важливо отримати у 2025 та 2026 роках щонайменше $31 млрд та $21 млрд відповідно. Сподіваємося також на подальші позитивні рішення про використання знерухомлених активів росії. Це суттєво зменшить ризики недостатності фінансування та є особливо важливим, ураховуючи вибори в країнах-партнерах», - резюмував Пишний.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько 8,1 млрд доларів США бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги.
 

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