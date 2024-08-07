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Українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для армії
У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, ця частка може змінюватися залежно від потреб та можливостей виробництва.
Закупівлю зброї для ЗСУ здійснює Агенція оборонних закупівель, яка активно розвиває міжнародну співпрацю в рамках політики прямої взаємодії з виробниками зброї.
"Агенція вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи та США", - зауважив Кліменков.
За словами очільниці АОЗ Марини Безрукової, агенція контрактує лише те озброєння, яке пройшло кодифікацію Міноборони. Виробникам вона порадила надавати вироби військовим та збирати зворотний зв'язок.
"Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік", - наголосила Безрукова.
Очільниця АОЗ також пояснила, що терміни постачання техніки до бойових підрозділів залежать від умов постачання та логістики. Наприклад, закуплені БПЛА DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.
"Агенція докладає всіх зусиль для дебюрократизації процесів, щоб необхідна техніка та озброєння вчасно надходили на фронт. Це сприяє підвищенню ефективності оборонних закупівель та посиленню обороноздатності України", - зауважила Безрукова.
Як повідомляв Укрінформ, Міноборони допустило до експлуатації вогнемет, ефективний у міських боях.
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