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Верховний Суд підтримав висновки аудиторів про скасування тендеру на ремонт дороги Київ - Чоп
16:50 07.08.2024 |
Верховний Суд підтримав рішення Державної аудиторської служби України про скасування тендерного договору на ремонт дороги Київ - Чоп вартістю 1,3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба ДАСУ, передає Укрінформ.
«Верховний Суд підтримав позицію Державної аудиторської служби України про розірвання з підрядником тендерного договору загальною вартістю 1,311 млрд грн на реконструкцію ділянки автодороги М6 «Київ-Чоп», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що у межах моніторингу закупівель у системі Prozorro аудитори перевірили законність проведення Службою автомобільних доріг у Закарпатській області тендеру та обрання переможця.
Під час перевірки було виявлено порушення у тендерній документації переможця - ТОВ «ШБУ-77». Приватне підприємство не змогло документально підтвердити наявність необхідної техніки для проведення ремонту, тому Службі автомобільних доріг у Закарпатській області було рекомендовано скасувати тендер.
Натомість чиновники спробували оскаржити рішення аудиторів у суді, проте Верховний Суд залишив рішення чинним.
Держаудитслужба доручила замовнику усунути всі порушення, виявлені під час моніторингу, наполягаючи на припиненні виконання умов укладеного договору про закупівлю.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2024 року в результаті перевірок використання державних фінансових та матеріальних ресурсів аудиторам вдалося повернути до бюджету 2,3 млрд грн.
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