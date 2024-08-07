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АНАЛІТИКА

Цьогоріч Служба зайнятості скасувала понад половину виданих дозволів на застосування праці іноземців

14:13 07.08.2024 |

Економіка

 

З початку 2024 року Державна служба зайнятості скасувала 1 740 дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства із близько 3 000 виданих через несплату єдиного соціального внеску.

Про це під час публічного обговорення в Укрінформі законопроєкту №11405 «Про удосконалення порядку працевлаштування іноземців», проведеного в межах проєкту «Візія-2033», повідомила заступник директора Державного центру зайнятості Валентина Рибалко.

Саме Державна служба зайнятості видає дозволи на працевлаштування в Україні іноземців та осів без громадянства. На неї покладено функцію моніторингу сплати роботодавцями єдиного соціального внеску за цими трудовими договорами і повноваження на скасування дозволів, якщо роботодавець упродовж двох місяців з моменту працевлаштування іноземця не здійснює перерахування.

«Минулого року 60% тих, хто отримав дозвіл, протягом двох місяців і більш тривалий час не сплачували ЄСВ. З початку вже цього року з майже 3 000 виданих дозволів ми скасували 1 740. Тобто ми можемо говорити про тінізацію у сфері працевлаштування іноземних громадян в Україні», - зазначила Рибалко.

Як повідомлялося, більшість представників громад, бізнесу та влади не підтримують ідею залучення іноземних мігрантів для поліпшення ситуації на ринку праці й виступають за створення умов для повернення додому співвітчизників.
 

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