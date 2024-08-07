Мінфін погодився на додрозрахунки авансового внеску для мереж АЗС у законопроєкті про зростання податків

Пропозиція про запровадження авансового внеску з податку на прибуток для роздрібних торговців пальним в урядовому законопроєкті №11416 про підвищення податків підлягає доопрацюванню в частині проведення додаткових розрахунків для визначення розміру такого внеску, повідомило Міністерство фінансів України.

Як ідеться в його пресрелізі, відповідної домовленості досягнуто за підсумками зустрічі з Нафтогазовою асоціацією України та підконтрольним державі ПАТ "Укрнафта".

"Міністерство фінансів України продовжує відкритий і конструктивний діалог із представниками бізнес-асоціацій із різних сфер економіки щодо дизайну податкових змін на період дії воєнного стану", - зазначено в повідомленні.

Мінфін уточнив, що минулого тижня відбулися зустрічі з представниками Української ради бізнесу, Всеукраїнської аграрної ради, Українського клубу аграрного бізнесу, Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації, ГО "Ювеліри України" та Спілки ювелірів України.

Обговорення відбулися за участю представників парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Серед іншого, було обговорено можливість заміни 1%-го податку з обороту для бізнесу на ПДВ та зазначено, що всі ухвалені податкові зміни діятимуть лише на період дії воєнного стану.

Як повідомлялося, законопроєкт №11416 передбачає щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток роздрібними продавцями пального в розмірі 0,5 млн грн (зараз це відповідає 4 тис. грн) з розрахунку на 1 куб. м резервуарів для зберігання пального.

За розрахунками Мінфіну, при введенні такого порядку з 1 серпня це принесло б бюджету 8,3 млрд грн, тоді як усі пропозиції законопроєкту - близько 125 млрд грн. Водночас у галузі стверджують, що такий норматив істотно перевищує нинішні рівні податку на прибуток.