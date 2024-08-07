Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Перепустка 2.0» від Міноборони: в Україні створюють нову систему контролю за авто
10:48 07.08.2024 |
Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення нових та удосконалення поточних інформаційно-комунікаційних систем для Міноборони.
Згідно з планами, викладеними у Пріоритетних напрямках цифрової трансформації України на 2024-2026 роки, які переглянуло видання Судово-юридична газета, передбачено зокрема створення системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» - поки без подробиць. Серед інших планів:
* Створення інформаційно- комунікаційної системи управління електронною чергою в ТЦК.
* Модернізація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів - зокрема запуск цифрового інструменту, який забезпечить надання електронних послуг та сервісів (наприклад, подання в електронному вигляді заяви на отримання статусу УБД).
* Модернізація інформаційно-комунікаційної системи розпізнавання об'єктів з використанням технологій штучного інтелекту.
* Створення інформаційно- комунікаційної системи з ведення обліку правопорушень у Збройних Силах.
* Створення інформаційно-комунікаційної системи «Орнамент», призначеної для забезпечення електронної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Міноборони та інших державних органів.
* Створення інформаційно-комунікаційної системи «Брама», призначеної для забезпечення ідентифікації та автентифікації користувачів в інформаційно- комунікаційних системах, власником яких є Міноборони.
* Модернізація інформаційно-комунікаційної системи програмного продукту «Коровай»
Плани цифрової трансформації включають й запуск системи для обліку місць тимчасового проживання ВПО; модернізацію Єдиного державного демографічного реєстру та Національної системи біометричної верифікації тощо. ЦВК тим часом доручили створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, яка автоматизує виборчі процедури під час проведення виборів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Аграрії цьогоріч вже отримали понад ₴27 мільярдів доступних кредитів
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $77,8 за барель
|В «Укрнафті» сформували наглядову раду
|Цьогоріч Служба зайнятості скасувала понад половину виданих дозволів на застосування праці іноземців
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|Мінфін погодився на додрозрахунки авансового внеску для мереж АЗС у законопроєкті про зростання податків
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі