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Кабмін відтермінував борг Укренерго та інших позичальників перед KfW
23:22 06.08.2024 |
Кабінет Міністрів відтермінував сплату боргу перед державою за позиками, залученими від Кредитної установи для відбудови.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Доручено Міністерству фінансів здійснити відстрочення платежів за заборгованістю приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Фонду розвитку підприємництва та комунального підприємства «Чернівціводоканал» перед державою за позиками, залученими державою від Кредитної установи для відбудови (KfW)», - зазначив Мельничук.
За його словами, відстрочення здійснюється на умовах, передбачених Угодою про відстрочення боргу від 15 травня 2024 між КfW та Кабінетом Міністрів України.
Він зазначив, що плата за надання зазначених позик вноситиметься суб'єктами господарювання згідно з графіком погашення відстрочених основних сум та відсотків, установленим Угодою про відстрочення боргу.
Як повідомляв Укрінформ, НЕК «Укренерго» отримає грант на суму 15 млн євро від Кредитної установи для відновлення пошкоджених росіянами підстанцій.
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