Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін відтермінував борг Укренерго та інших позичальників перед KfW

23:22 06.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів відтермінував сплату боргу перед державою за позиками, залученими від Кредитної установи для відбудови.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Доручено Міністерству фінансів здійснити відстрочення платежів за заборгованістю приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Фонду розвитку підприємництва та комунального підприємства «Чернівціводоканал» перед державою за позиками, залученими державою від Кредитної установи для відбудови (KfW)», - зазначив Мельничук.

За його словами, відстрочення здійснюється на умовах, передбачених Угодою про відстрочення боргу від 15 травня 2024 між КfW та Кабінетом Міністрів України.

Він зазначив, що плата за надання зазначених позик вноситиметься суб'єктами господарювання згідно з графіком погашення відстрочених основних сум та відсотків, установленим Угодою про відстрочення боргу.

Як повідомляв Укрінформ, НЕК «Укренерго» отримає грант на суму 15 млн євро від Кредитної установи для відновлення пошкоджених росіянами підстанцій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0381
  0,1585
 0,38
EUR
 1
 44,7931
  0,3543
 0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8377  0,10 0,26 41,4531  0,09 0,23
EUR 44,6865  0,11 0,25 45,4854  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0600  0,13 0,32 41,0950  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес