Кабмін виділив з резервного фонду 500 мільйонів на облаштування полігонів для МВС

Кабінет Міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ з резервного фонду 500 мільйонів гривень на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 6 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кошти виділено на безповоротній основі для трьох структур МВС:

* для Національної гвардії - 266,43 млн грн;

* для Адміністрації Державної прикордонної служби - 114,09 млн грн;

* для Національної поліції - 119,49 млн гривень.

Для виділення цих коштів Кабмін зменшив на 500 млн грн видатки, передбачені Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не планує відсторонювати від виконання обов'язків голову Нацполіції Івана Вигівського після розслідування журналістів про сумнівний бізнес та статки його родичів.

Що журналісти дізналися про бізнес та статки родичів Вигівського?

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що сестра голови Національної поліції Івана Вигівського, яка працювала вчителькою, з 2019 року володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Крім того, у 2020 році фірма його сестри з партнерами викупила на під'їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня - там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав'ярні. Ці порушення мала б розслідувати поліція.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майном.

Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. Коли Вигівський працював у Миколаєві, то жив у будинку, оформленому на сестру.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу - Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) - подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.