В Україні спростили реєстрацію транспорту, який ввозять як гуманітарну допомогу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.



Зокрема, з набранням чинності постанови буде можливість:

* здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);



* здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);



* чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива);



* вибракувати (списання) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене);



* запроваджено чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Які автомобілі можуть ввозитися як гумдопомога

Раніше Кабмін визначив транспортні засоби, які ввозяться в Україну за декларативним принципом як гуманітарна допомога.

До таких транспортних засобів віднесено легкові автомобілі з об'ємом двигуна не більш як 2 000 куб. см, а також легкові автомобілі з об'ємом двигуна не більш як 4 200 куб. см для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.