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АНАЛІТИКА

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків

13:18 06.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів розширив перелік видатків, які передусім фінансуватиме держава.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 серпня, передає Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал глави уряду.

«Розширюємо перелік пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу. Це - фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм «Фонду декарбонізації», а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для наших захисників», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів розширив програму зі стоматологічної допомоги ветеранам та військовослужбовцям.
 

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