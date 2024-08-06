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Річард Грант
Уряд розширив перелік пріоритетних видатків
13:18 06.08.2024 |
Кабінет міністрів розширив перелік видатків, які передусім фінансуватиме держава.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 серпня, передає Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал глави уряду.
«Розширюємо перелік пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу. Це - фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм «Фонду декарбонізації», а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для наших захисників», - заявив він.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів розширив програму зі стоматологічної допомоги ветеранам та військовослужбовцям.
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