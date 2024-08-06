Україна найближчим часом очікує на наступний транш EUR4,2 млрд у рамках Ukraine Facility - Шмигаль

Найближчим часом Україна очікує на наступний транш обсягом EUR4,2 млрд у рамках програми Ukraine Facility, загалом цьогоріч за цією програмою від ЄС буде залучено EUR16 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Учора до державного бюджету надійшло $3,9 млрд безповоротної допомоги від Сполучених Штатів. Загалом цього року розраховуємо отримати від американських союзників $7,8 млрд бюджетної підтримки. Також уже найближчим часом очікуємо на наступний транш обсягом EUR4,2 млрд в рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом EUR16 млрд", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Він наголосив, що Україна йде за графіком виконання всіх індикаторів, виконує всі реформи, а також ухвалює всі необхідні зміни.

"Маємо запевнення від держав-партнерів і міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені", - заявив глава українського уряду.