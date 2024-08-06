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Топменеджер НБУ Телюпа став заступником міністра економіки

11:51 06.08.2024 |

Економіка

 

Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель Національного банку, завершив роботу в НБУ. Натомість, його призначили заступником міністра економіки України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До призначення нового очільника обов'язки директора департаменту виконуватиме Леся Колесан - начальниця управління публічних закупівель цього департаменту.

Департамент закупівель належить до "Фінансово-адміністративного та операційного блоку", керівництво яким здійснює заступник голови Національного банку Ярослав Матузка.

Телюпа пропрацював у Національному банку 2,5 рока. Із січня 2022-го він очолював Департамент закупівель.

Як повідомлялося, Світовий банк змінив керівника в Україні. Ним став американець Боб Сом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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