В Україні знизився попит на комерційні авто

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 956 авто, це аж на 20% менше, ніж у попередньому місяці, але лише на 2% менше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

До п'ятірки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто у липні увійшли:

* Renault - 227 одиниць;

* Scania - 100;

* Citroen - 78;

* MAN - 69;

* Volvo - 66.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.