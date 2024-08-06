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В Україні знизився попит на комерційні авто
10:51 06.08.2024 |
У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 956 авто, це аж на 20% менше, ніж у попередньому місяці, але лише на 2% менше, ніж у липні 2023 року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
До п'ятірки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто у липні увійшли:
* Renault - 227 одиниць;
* Scania - 100;
* Citroen - 78;
* MAN - 69;
* Volvo - 66.
Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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