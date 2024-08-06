Для Збройних Сил України обрали запасних постачальників продуктів

Державний оператор тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони) обрав перших постачальників продуктів для Збройних Сил України в межах першої рамкової угоди. Про це повідомила його пресслужба.

Ними стали Юг Прод Торг, Міт Пром та Контракт Продрезерв 5.

Усі три компанії мають досвід постачання продуктів для ЗСУ, причому Міт Пром є чинним постачальником за контрактами на другу половину 2024 року. Юг Прод Торг і Контракт Продрезерв 5 були постачальниками у другому кварталі 2024 року.

Учасник рамкової угоди зможе замінити постачальника харчування, який уже має контракт із ДОТ, але з якихось причин не зможе виконати замовлення в повних обсягах. Також учасник рамки за потреби покриватиме додаткову потребу в продуктах.

Раніше ДОТ не використовував цей інструмент для закупівлі продуктів.

Рамкова угода на постачання харчування для ЗСУ діятиме до 31 грудня 2025 року. Нові постачальники можуть подаватися на участь у рамці протягом її дії, але не пізніше ніж за 30 до кінця терміну.