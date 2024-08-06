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Через «Дію» забронювали вже майже 120 тисяч працівників, – Мінекономіки

23:38 05.08.2024 |

Економіка

 

Від початку офіційного запуску електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, що працюють на потреби Сил безпеки й оборони, вже забронювали майже 120 тис. працівників.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Бізнес уже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал "Дія" вже забронювали майже 120 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборон", - заявила Свириденко.

Вона додала, що зараз триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

Як повідомлялося, у "Дії" з 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія".

Як відбувається бронюання через "Дію"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:

* Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

* керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

* система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";

* "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;

* у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" військовозобов'язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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