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На Вінниччині за понад $15 мільйонів будують «сухий порт»
23:02 05.08.2024 |
У Вінницькій громаді завершується будівництво сухого порту, який почнуть вводити в експлуатацію у третьому кварталі 2024 року. Про це повідомив заступник мера Вінниці Андрій Очеретний.
Вінницький сухий порт - це залізничний термінал, який зв'язує центральні регіони країни з портами Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.
Будівництво порту було поділено на дві черги та почалося навесні 2024 року.
На першому етапі буде побудовано залізничну інфраструктуру та перший контейнерний майданчик пропускною спроможністю близько 30 000 TEU/рік. Вже готова частина залізничних колій, вагова система, а також складське приміщення на 3500 кв.м.
Сума приватних інвестицій у вінницький об'єкт - понад $15 млн.
"Приємно, що використовують на будівництві матеріали вітчизняного виробництва. Так, щебінь та бетон - вінницький, шпали та рейки з Дніпра, а "вагова" з релокованого до нас підприємства з Харкова", - прокоментував Очеретний.
За його словами, до кінця цього року в сухому порту працевлаштують близько 50 осіб, зараз шукають механізаторів. Загалом планується створити 100 робочих місць.
Ідея будівництва у Вінниці сухого порту як вантажного термінала із власними під'їзними залізничними коліями, виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, її обговорювали на зустрічі мера Вінниці Сергія Моргунова та керівництвом Укрзалізниці навесні 2021 року.
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