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Міноборони прийняло від постачальників майже 3 млн одиниць речового майна в липні
18:04 05.08.2024 |
У липні 2024 року Міністерство оборони України в рамках чинних контрактів прийняло від постачальників товарів у кількості 2,99 млн одиниць речового майна на загальну суму 1,65 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба відомства, постачання речового майна здійснювалося за 149 державними контрактами про закупівлю.
Водночас оборонне відомство не прийняло та повернуло постачальнику для усунення невідповідності товар у кількості понад 204 тис. одиниць за 19 контрактами на суму понад 137 млн грн. Серед них - казармені матраци, зимові штани, літні польові костюми, зимові костюми та сорочки поло.
"Міноборони постійно працює над забезпеченням військових якісним спорядженням, яке відповідає сучасним вимогам. Для цього ми збільшуємо частку українських виробників у наших контрактах: це дозволяє не тільки скоротити терміни постачання, але й підтримувати національну економіку", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
З початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло 14,63 млн одиниць речового майна на суму 11,2 млрд грн. Водночас відомство повернуло постачальникам для усунення недоліків 1,6 млн одиниць товарів вартістю 1,1 млрд грн.
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