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АНАЛІТИКА

Держаудитслужба повернула в бюджет 2,3 мільярда за пів року

17:36 05.08.2024 |

Економіка

 

У першому півріччі 2024 року Державній аудиторській службі України за результатами перевірок вдалося повернути в бюджет 2,3 мільярда гривень, що у кілька разів більше, ніж у першій половині 2023 року (1 млрд грн).

Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, інформує пресслужба відомства.

Вона додала, що наразі основними завданнями для Держаудитслужби залишаються перевірка місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, у лютому голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила, що суди підтвердили переплату понад 1 мільярда гривень Міністерством оборони при закупівлі пального для Збройних Сил України.

Зокрема, Міноборони безпідставно вклало до ціни пально-мастильних матеріалів для ЗСУ податок на додану вартість на вказану суму.

Аудитори встановили, що у 2022 році Міноборони вирішило купувати паливно-мастильні матеріали без ПДВ лише в межах мобілізаційних планів, а у всіх інших випадках - із ПДВ, хоча постановою Кабміну №178 встановлено, що паливно-мастильні матеріали для потреб Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, прикордонників тощо оподатковуються ПДВ з нульовою ставкою.

Відтак Державна аудиторська служба України розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як збитки державі і почала перевірки у міністерстві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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