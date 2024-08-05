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АНАЛІТИКА

Українські порти за 7 міс. збільшили обсяг перевалки до 59,9 млн т

14:50 05.08.2024 |

Економіка

 

Порти України в січні-липні 2024 року збільшили обсяг перевалки в 1,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 59,9 млн т, повідомила Адміністрації морських портів (АМПУ).

"За оперативними даними ДП "АМПУ" за січень - липень 2024 року, порти України обробили 59,9 млн т вантажів проти 34,4 млн т у 2023 році", - ідеться в повідомленні АМПУ на фейсбук-сторінці у понеділок.

У липні було перевантажено 7 млн т - стільки ж, скільки в червні. При цьому показник перевищує обсяг перевантажений портами в липні 2023 року в 2,2 раза.

Більше половини (4,2 млн т) припадало на агропродукцію, яка експортувалася до 46 країн світу.

Раніше повідомлялося, що на тлі збільшення обсягів переробки в чорноморських портах і зниження в портах Дунаю в січні-червні 2024 року порти України збільшили обсяг перевалки в 1,6 раза, якщо порівняти з аналогічним періодом 2023 року, до 53 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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