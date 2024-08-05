Мінекономіки оновить Експортну стратегію України в умовах війни

Міністерство економіки спільно з провідними міжнародними експертними організаціями почало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що внаслідок збройної агресії РФ українські виробники стикнулись з багатьма викликами.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, оновлена стратегія має врахувати зміни структури української економіки, перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтацію на нові регіони та конкретні країни, а також адаптацію українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС.

"Реалізація урядової програми підтримки бізнесу в межах політики "Зроблено в Україні", також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу", - додала вона.

Як уточнили у Мінекономіки, обговорення оновлення стратегії вже відбулося за участі торгового представника України Тараса Качки з залученими експертами.

"Разом з колегами-експертами для нас важливо визначити найбільш перспективні сектори для розвитку експорто-орієнтованих виробництв товарів і послуг, оновити механізми сприяння збільшенню конкурентоспроможності українського експорту, змінити структури експорту на користь продукції з вищою доданою вартістю. Також на державному рівні передбачається сприяння структурним змінам економіки - вони будуть відображені в оновленій Експортній стратегії України", - пояснив він..

Надалі спільні напрацювання будуть проаналізовані експертним середовищем, бізнесом та галузевими асоціаціями, представниками державних органів та профільними експертами в Україні.

Як повідомлялося, український експорт за перші шість місяців цього року склав $19,5 млрд і є ідентичним показнику першого півріччя 2023 року. Водночас спроможність для фізичних обсягів експорту зросла на 35% і становила за півріччя 71 млн тонн.