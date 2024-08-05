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АНАЛІТИКА

Народжуваність в Україні впала у 1,5 раза у порівнянні з довоєнним періодом

10:22 05.08.2024 |

Економіка, Україна

Народжуваність в Україні впала у 1,5 раза у порівнянні з довоєнним періодом

 

Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що це 9% менше, аніж за аналогічний період торік та у 1,5 раза менше, ніж у 2021 році (132 595).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мін'юсту.

Зазначається, що найбільше новонароджених зареєстровано в Києві - 9 695 дитини, на Львівщині - 7 923 та Дніпропетровщині - 6 962.

Водночас стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Сьогодні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи, наголошують аналітики.

"Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші пів року 2024. Це у 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, варто зазначити, що 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19", - уточнюють фахівці.

Найменше померлих фіксують на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили на Дніпропетровщині - 26 374, Харківщині - 17 999 та в Києві - 17 449.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні народилося 187,3 тисячі дітей, що на 32% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році народилося 273,7 тисячі немовлят.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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