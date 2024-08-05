Румунія планує разом з Україною розробляти ракети «Нептун» - ЗМІ

Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах Р-360 «Нептун».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Army Recognition.

Як зазначається, у квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.

Румунія прагне мати Україну в якості союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, пише видання.

На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети «Нептун» запускаються з землі і можуть вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ракети використовувалися з початку війни, зокрема, для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS - єдиній зброї зі схожою дальністю, яку використовує Україна.

Як пише видання, Бухарест сподівається, що принаймні частина узбережжя Чорного моря залишиться під контролем України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2022 року на третій місяць повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ поніс перші значні втрати. Українські військові підбили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун", завдавши йому серйозних ушкоджень. На борту крейсера могли перебувати до 500 осіб, точну кількість жертв Росія так і не озвучила, визнавши загиблими лише 17 осіб.

У травні цього року Генштаб заявив, що ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗСУ ракетами «Нептун» уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.